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مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية
بعد ايام على اعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 14 ايرانياً بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، مؤكدة انها بذلك “ترسل رسالة دعم للعديد من ضحايا إيران في جميع أنحاء العالم مفادها أننا سنعمل على تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف”، متعهدة “بمواصلة الضغط على إيران لكي تعامل شعبها بكرامة واحترام” وبأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب”.
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في بيان أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات، وهم صادق بابائي، علي رضا بياني الحمداني، سعيد دانيش، علي هادوي، سعيد حماتي، محمد رضا جزائري، محسن وشريف أصفهاني، علي مصلح ياراغي، ناصر بورميرزاي، محسن بورشافي، محمد سعيد رضواني، محمود سجاديان، يد الله الصمادي.
العقوبات تشمل بحسب بيان الوزارة قيودًا على تأشيرات الــ13 مسؤولًا، وهم متورطون في عملية اغتيال وحشية نُفذت في سويسرا في عام 1990، وقد كانوا يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون، لتنفيذ عملياتهم، بأوامر من حكومتهم لإسكات المعارضة. ومعروف أن المعارض البارز للحكومة الإيرانية كاظم رجوي قتل في سويسرا عام 1990، لذلك بيان الخارجية الأميركية قد يكون يشير الى مقتله.
كما أدرجت وزارة الخارجية السوري حجة الله خُذائي، في قائمتها للممنوعين من دخول الاراضي الأميركي، وهو مدير سجن إيفين سيئ السمعة في إيران، حيث وصفته بانه ” مشرف على مؤسسة مهمتها التعذيب وتسليط العقوبات القاسية أو اللاإنسانية على المعارضين للنظام”.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت ستار الدبلوماسية نشروا “الإرهاب والعنف”… أميركا تكشف أسماء الايرانيين الذين طالتهم العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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