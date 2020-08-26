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إصابة وزير الداخلية في حكومة باراجواي بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة وزير الداخلية في حكومة باراجواي بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب وزير الداخلية في حكومة في باراجواي إوكليديس أسيفيدو، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وزير الصحة خوليو ماسولين، اليوم الأربعاء.

 

وتصريحات صحفية، قال ماسوليني: "تم تأكيد إصابته بعدوى COVID-19. تقدر الحالة الصحية لأسيفيدو كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".

 

وأعلن السلطات في باراجواء، نقل أسيفيدو، البالغ 70 عاما من عمره، إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

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وكان وزير الداخلية بالتالي أول عضو في حكومة باراغواي تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.

 

وقد سجلت في باراجواي، منذ 7 مارس الماضي، حينما تم رصد الحالة الأولى، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.

 

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