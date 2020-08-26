كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت وزارة الصحة المكسيكية، 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 568621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 61450 حالة وفاة.

وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

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وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.