كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا بحالة واحدة مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 14 حالة جديدة.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وبذلك تسجل الصين عاشر يوم على التوالي من دون إصابات محلية.

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي في البلاد إلى 84996، فيما استقر العدد الكلي للوفيات عند 4634 حالة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.