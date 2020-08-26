فرنسا تسجل 3300 إصابة جديدة بكورونا وعودة لتقييد التنقل والنشاط التجاري

فرضت السلطات في مرسيليا وضع الكمامة على كل من يزيد عمره عن 11 عاما، في كافة أرجاء المدينة، كما فرضت إغلاقا على المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية من الساعة 23 ليلا وحتى السادسة صباحا، وتبدأ هذه الإجراءات اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى نهاية شهر شتنبر المقبل، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لأرقام نشرتها الصحة العامة الفرنسية.

وأورد المصدر، أنه تم الثلاثاء تسجيل 3304 إصابات جديدة مقابل 1955 الإثنين. وتم تخطي عتبة أربعة آلاف إصابة في الأيام الماضية. وخلال 24 ساعة اكتشفت 33 بؤرة جديدة.

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ونقل 4600 شخص إلى المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 في تراجع طفيف عن الإثنين (4690).

لكن عدد المرضى في العناية الفائقة ازداد بشكل طفيف إلى 410 في حين كان الإثنين 399.

وسجلت 16 وفاة إضافية في 24 ساعة ما يرفع عدد المتوفين منذ تفشي الوباء في فرنسا إلى 30544 شخصا منهم 20038 في المستشفيات.