كورونا يتفشى بالهند ونحو 25 مليون إصابة حول العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار السريع حول العالم، فيما عاودت دول أوروبية تسجيل معدل قياسي بالإصابات بعد التراجع بالعدوى ورفع التقييدات، بينما بالقارة الأميركية تواصل الإصابات والوفيات بالارتفاع وهو الواقع الذي تعيشه الهند التي سجلت 60 ألف إصابة، يوم الثلاثاء.

وأصاب كورونا، حتى فجر اليوم الأربعاء، أكثر من 24 مليونا و50 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 823 ألف، وتعافى أكثر من 16 مليونا و599 ألفا.

وفي الهند، أعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 60 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 ملايين. وبلغ عدد الوفيات في الساعات 24 الماضية 1059 ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 ألفا و499.

وتحتل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي البرازيل سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و47 ألفا و134 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وشخصت في البرازيل حتى الآن 3 ملايين و669 ألفا و995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116 ألفا و580 وفاة.

وزاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176 ألفا و617، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 5 ملايين و715 ألفا و567 حالة بعد تسجيل 33 ألفا و76 حالة جديدة الثلاثاء.

ويواصل الفيروس الانتشار في العديد من دول العالم وكذلك لوحظ عودة للفيروس في بعض الدول الأوروبية أيضا، حيث سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236 ألفا و429.

وسجل المعهد 3 وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.

وفي تركيا، أعلن عن إصابة الزعيم التركي المعارض علي باباجان بكورونا، ولأول مرة منذ نحو شهرين تم تسجيل 1500 إصابة جديدة في تركيا، مما حدا بالسلطات إلى حظر بعض الاحتفالات في 14 إقليما.

وأعلنت المكسيك تسجيل 4 آلاف و916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و650 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56 ألفا و821 إصابة، و61 ألفا و450 وفاة.

بينما في الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84 ألفا و996، ولا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وسجلت ولاية فيكتوريا بأستراليا، 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.