اليمن.. لجنة قيادية من شرطة تعز تباشر مهامها في التحقيق بقضية مقتل السعدي وأصيل الجبزي

الأربعاء 26 أغسطس 2020

باشرت لجنة مُشَكّلة من قبل مدير عام شرطة محافظة تعز العميد/منصور عبدالرب الأكحلي، ومُكَلّفة بالتحقيق في قضية مقتل محفوظ السعدي وأصيل الجبزي، باشرت مهامها منذ صباح اليوم وذلك بعقد اجتماع لأعضاء اللجنة المُكلّفة في مديرية المعافر جنوب المحافظة.



ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات المدير لعام لشرطة المحافظة القاضية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية، وجمع الاستدلالات وضبط جميع المتهمين وإحالة القضية للنيابة وفقا للقانون.

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وتم الاتفاق على الإجراءات التي سيتم اتخاذها بكل شفافية تحت مظلة القانون وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

وكان مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي قد شَكَلَ لجنة قيادية من شرطة المحافظة برئاسة مدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي، وعضوية مدير شرطة مديرية المعافر العقيد منير العبسي ورئيس قسم الاعتداء والقتل بالبحث الجنائي العقيد سهيم العباسي، ومدير شرطة مديرية المسراخ العقيد محفوظ الجرادي، ومندوب اللواء ٣٥ مدرع الرائد عمار الحكيمي.

من جهة أخرى فقد أكد رئيس اللجنة المشكلة، العقيد محمد حمود اليوسفي خلال تفقده لأفراد الحملة الأمنية في المعافر، على ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية لما من شأنه ضبط كافة المطلوبين أمنيا والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة حيال أي اختلال أمني قد يحدث