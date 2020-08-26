مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الجبلية والفازة جنوب الحديدة

الأربعاء 26 أغسطس 2020

شَنٍت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، عمليات قصف واستهداف على منازل المواطِنينَ ومزارعهم في منطقتَي الجبلية والفازة التابعتَينِ لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية: إن القُرى السكنية ومنازل المواطنِينَ ومزارعهم في منطقتَي الجبلية والفازة تعرّضتا لقصف بقذائف الهاون، وقذائف BMB، واستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من مليشيات الحوثي.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن القصف والاستهداف كان هستيريًا، وقد سبّب إثارة الرعب والخوف في أوساط المدنيين؛، مما يُنذِر بنزوحهم بعيدًا عن منازلهم.

وتقع منازل وقُرى متفرِّقة من محافظة الحديدة تحت نيران المليشيات الحوثية، مما نتج عنه خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، وذلك دون تدخُّل من المجتمع الدولي لِيَضع حدًّ لجرائم المليشيات الحوثية.