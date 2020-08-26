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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 أغسطس 2020

استهدَفت مليشيات الحوثي - المدعومة من إيران  القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

 

 وقال مصدر محلي في الجاح: إن المليشيات الحوثية أَطلَقت عددًا من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 على القُرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

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وأضاف المصدر في الوقت نفسه فَتحتْ المليشيات نيران معدلاتها الرشاشة المختلفة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين العُزّل.

 

 

وتستمر مليشيات الحوثي في ارتكاب جرائمها وترويع المدنيين الآمنين في مختلف مناطق الحديدة ضاربة باتفاقية استوكهولهم عرض الحائط.

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