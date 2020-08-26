- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجل الرئيس البرازيلي بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 أغسطس 2020
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية يوم الثلاثاء، إصابة فلافيو، الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح خامس فرد من العائلة يصاب بالعدوى.
وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، بدون التطرق للمزيد.
ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن بحسب روسيا اليوم.
وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.
كما ثبتت إصابة زوجته ميشيل، ونجله جاير رينان، وأعلنوا تعافيهم من العدوى لاحقا، لكن جدة ميشيل بولسونارو (80 عاما) توفيت بالفيروس في وقت سابق من شهر أغسطس.
وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجل الرئيس البرازيلي بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.