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إصابة نجل الرئيس البرازيلي بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 أغسطس 2020

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية يوم الثلاثاء، إصابة فلافيو، الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، بفيروس المستجد، ليصبح خامس فرد من العائلة يصاب بالعدوى.

 

وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، بدون التطرق للمزيد.

 

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن بحسب روسيا اليوم.

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وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.

 

كما ثبتت إصابة زوجته ميشيل، ونجله جاير رينان، وأعلنوا تعافيهم من العدوى لاحقا، لكن جدة ميشيل بولسونارو (80 عاما) توفيت بالفيروس في وقت سابق من شهر أغسطس.

 

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم.

 

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