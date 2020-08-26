شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و19 حالة تعافي. وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6557 حالة .

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