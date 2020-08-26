شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: "صفر" إصابات محلية بكورونا و16 حالة وافدة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات فى شنجهاي، و3 حالات فى كل من مقاطعات فوجيان وسيتشوان ويونان، وحالة فى كل من مقاطعتى شنشى وشاندونغ؛ ليصل إجمالى الحالات الوافدة من الخارج إلى 2418 حالة غادر منها 2203 حالات المستشفيات بعد شفائهم.
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