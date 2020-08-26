شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: "صفر" إصابات محلية بكورونا و16 حالة وافدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أى وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالى المصابين إلى 84967 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا. وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات فى شنجهاي، و3 حالات فى كل من مقاطعات فوجيان وسيتشوان ويونان، وحالة فى كل من مقاطعتى شنشى وشاندونغ؛ ليصل إجمالى الحالات الوافدة من الخارج إلى 2418 حالة غادر منها 2203 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

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