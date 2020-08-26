الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/26 11:36 ص بتوقيت أبوظبي
تواصل الفصائل الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال السرقة والنهب في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها ضمن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة شمالي سوريا وأطلقت عليها "نبع السلام".
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره قولها إن "عناصر الفصائل سرقوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية مريكس في ريف الحسكة، مثل الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والنوافذ وخزانات المياه".
وكان أهالي قرية "دبس" الواقعة ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف تل تمر الغربي، اعترضوا مجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي.
وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في أغسطس أن الفصائل الموالية لأنقرة سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق "نبع السلام"، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات أردوغان تواصل نهب الممتلكات في "نبع السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.