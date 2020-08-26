مليشيات أردوغان تواصل نهب الممتلكات في "نبع السلام"

تواصل الفصائل الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال السرقة والنهب في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها ضمن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة شمالي سوريا وأطلقت عليها "نبع السلام".



ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره قولها إن "عناصر الفصائل سرقوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية مريكس في ريف الحسكة، مثل الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والنوافذ وخزانات المياه".

وكان أهالي قرية "دبس" الواقعة ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف تل تمر الغربي، اعترضوا مجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في أغسطس أن الفصائل الموالية لأنقرة سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق "نبع السلام"، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.