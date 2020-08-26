معارض تركي: كل شيء في تركيا أصبح بلا قيمة بسبب أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركى المعارض، أحمد داود أوغلو، أن كل شيء في الدولة أصبح بلا قيمة، ولا أهمية له، على يد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فعلى يد السلطة الحاكمة برئاسة رجب طيب أردوغان، أصبح كل شيء بلا قيمة، بداية من نظام الجدارة والأهلية، إلى مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية، ونواب الشعب، وأخيرًا أصبحت إرادة الشعب لا قيمة ولا أهمية لها.

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ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، تابع أحمد داود أوغلو أنه بينما خسرت المؤسسات والنواب والشعب قيمتهم، لم تستطع الحكومة حماية الليرة، وذلك لأنه ينبغي على الحكومة أن تعطي القيمة أولًا لتلك الأشياء».

وأوضح أحمد داوود أوغلو أن حزب المستقبل يعمل على تحقيق الديمقراطية للجميع وكسر حاجز العنصرية، مشيرًا إلى النظام الحاكم لم يعد باستطاعته رؤية حرية الشعب وإرادته أمام أعينه.