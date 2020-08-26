صحيفة: الإمارات داعمة للسلام والاستقرار محبة للخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات دولة داعمة للسلام والاستقرار، محبة للخير، حريصة على مصالح الدول وشعوبها وهو ما يتجسد في حرصها على دعم الاستقرار والسلام في مختلف مناطق النزاعات والحروب والتوترات.



وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، أنه تماشياً مع هذا النهج أكدت الدولة الحرص على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في أعقاب التطوّرات في جمهورية مالي، حيث أجرت الدولة اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية، لمناقشة الوضع في هذه الدولة الأفريقية، بهدف دعم الاستقرار والسلم وعودة الأمن ليس في مالي فحسب، وإنما في عموم منطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب التأكيد على ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.

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وتابعت ولأن الإمارات تؤمن بالحوار والحلول السلمية للأزمات، فقد دعت دوماً إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنّب الفوضى والانفلات الأمني، الذي تشهده الدول التي تعاني من اضطرابات كما هي الحال في مالي بما يضمن عودة مسيرة التنمية والازدهار انطلاقاً من حرص الدولة على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة والعالم أجمع.

وأكدت " البيان" في ختام افتتاحيتها أن الاستقرار والتنمية يعدان من الأهداف الرئيسية التي تخدم مصالح الدول وشعوبها، وهذا بند ثابت في كل رؤية تطرحها الإمارات للنهوض بالدول والأمم. ولأن لا تنمية من دون استقرار سياسي، فإن طرح الدولة بضرورة تركيز الجهود على دعم السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب، هو ضرورة ملحّة لنجاح أي تجربة تنموية وصولاً لتحقيق تطلّعات الدول والشعوب