10 تصريحات هامة لــ"على عبد العال" خلال دور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الخامس خلال جلسة الاثنين، على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس شهر أكتوبر المقبل، ونرصد فيما يلى أهم 10 تصريحات تحدث فيها الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الخامس: البرلمان حمل الرسالة وأدى الأمانة وأوفى بالقسم



أسقطنا أيادى خفية كانت تلعب خارج الوطن لإسقاط هذا المجلس



مشروعات قوانين الانتخابات خضعت لدراسة دقيقة وحوار مجتمعى



السيسى وضع علاجا دقيقا لأمراض مصر المزمنة.. وما تحقق من إنجازات فى عصره لم يحدث طوال 70 عاما



البرلمان تحمل من الضغوط ما لم يتحمله مجلس من قبل..ومصلحة الوطن أهم من الشعبية الزائفة



مجلس الشيوخ إثراء للتجربة النيابية والحياة السياسية..ولن يكلف موازنة الدولة أى أعباء



مصر حريصة على عدم الإنجرار إلى أي مغامرات غير محسوبة تستنزف مواردها أو جيشها.



تصويت النواب بالإجماع على إرسال قوات إلى خارج الحدود يعكس الثقة فى القيادة السياسية والجيش.



حكومة مدبولى على قدر المسؤولية التى أوكلت إليها.



الرقابة الإدارية حققت إنجازات كبيرة فى محاربة الفساد. Advertisements

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