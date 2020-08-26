مسحة جديدة تبعد كورونا عن رجاء بني ملال.. والفريق سيتنقل بـ15 لاعبا فقط لمواجهة مولودية وجدة

كشفت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، والتي خضع لها فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، لاعبي الفريق، والأطقم التقنية، والإدارية، والطبية، والمخالطين، خلو 15 لاعبا من كوفيد-19.

وحسب مصادر “اليوم 24” من داخل النادي، فإن الفريق الملالي خضع، أول أمس الاثنين، للتحاليل المخبرية استعدادا لمواجهة فريق مولودية وجدة، غدا الخميس، برسم الأسبوع 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فريق رجاء بني ملال، سينتقل إلى مدينة وجدة بـ15 لاعبا فقط، لإجراء المباراة أمام مولودية وجدة، في حين لا يزال باقي المصابين في النادي الملالي يخضعون للعلاج في أحد فنادق المدينة.