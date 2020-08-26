بينهم النائبان عطون وفقهاء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أخطرت بعض المواطنين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 11 فلسطينيا من الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة القدس اعتقلت شرطة الاحتلال، 4 مقدسيين بعد مداهمة منازلهم.

وأفاد نادي الأسير بأنه جرى اعتقال محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب، وعرفات نجيب، ومصطفى الترهوني.

بينما في محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم نور شمس، وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي راسم أبو شقير، بعد مداهمة منزله في المخيم.

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وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال النائب المقدسي المبعد أحمد عطون من مدينة البيرة، والنائب عبد الجابر فقهاء من مدينة رام الله، والمواطن عرفات ناصر من بلدة دير قديس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير زيت قضاء واعتقلت الصحافي مصعب سعيد والشابين فادي حمد وشجاع درويش، واستدعت المواطن أدهم أبو عرقوب من بلدة بيرزيت ودعته لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر شريتح من المزرعة الغربية والمواطن يعقوب حسين من بلدة جفنا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من قرية بورين، وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين وداهمت عدة منازل واعتقلت قيس أحمد عيد، وشقيقه إسماعيل أحمد عيد.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب يوسف جمال الزبيدي من مخيم جنين.