القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، عن رحيل مهاجم الفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغوين، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتولى بيرلو القيادة الفنية ليوفنتوس، خلفًا لماوريسيو ساري، والذي تمت إقالته من منصبه، عقب توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.
وعقد بيرلو مؤتمرًا صحفيًا، أمس الثلاثاء، قال فيه "لقد تحدثت معه (هيغوين)، أنا أحترمه كثيرًا، وبالحديث معه، قررنا إنهاء العلاقة".
وأضاف "انتهت علاقتنا كرويًا، ولكن الشيء الجيد هو أننا كأشخاص جادين ننظر في عيون بعضنا البعض ونتخذ هذا القرار".
وسبق هيغوين بالرحيل عن يوفنتوس، الفرنسي بليز ماتويدي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي، كما هناك أحاديث حول مستقبل الألماني سامي خضيرة، الذي ربطته تقارير سابقة بالرحيل مع هيغوين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرلو يعلن رحيل أحد نجوم يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.