ميسي سيعدل عن قراره في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعدل عن قراره والبقاء مع فريقه برشلونة الإسباني في حالة واحدة.

ووفقا لبرنامج "الشرينجويتو" الإسباني، فإن استقالة الرئيس جوسيب بارتوميو اليوم، الأربعاء، ستجعل ميسي يستمر مع الفريق.

على الجانب الآخر، كشف بارتوميو، حقيقة استقالته، حيث نفى لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، هذه المعلومات، وأكد أنه لم يتقدم باستقالته كما تردد.

وأفادت عدة تقارير مختلفة، بأن ضغط ميسي من أجل الرحيل، كان بمثابة لعبة قوية من أجل إجبار بارتوميو على الرحيل.