الشيخ دنون: إصابة في حريق ببناية سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص إثر حريق اندلع في بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في قرية الشيخ دنون بمنطقة الجليل، فجر اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، أخمدت ثلاثة طواقم إطفاء وإنقاذ حريقا شب في عمارة سكنية تضم خمسة طوابق بقرية الشيخ دنون، الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم.
وخلصت الطواقم عالقا أصيب إثر استنشاقه الدُّخَان الكثيف الذي انبعث من الحريق، وقدم طاقم طبي العلاج له في المكان.
وتبين أن الحريق اندلع في غرفة المطبخ بالطابق الثاني، حسب خبير الحرائق.
وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين مرارا بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل المأهولة.
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