نشر معطيات البجروت ونتائج الثانويات العربية بظل جائحة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات البجروت في المدارس في البلاد والتي أجريت في ظل جائحة كورونا، وأتت معطيات الوزارة والنتائج حسب السلطات المحلية في إطار الصورة التربوية.

واحتلت البقيعة على المرتبة الأولى على صعيد البلاد والمدارس العربية واليهودية، وسجلت علامات استحقاق في البجروت بنسبة 98.7%.

البقيعة أولا على مستوى البلاد والكسيفة أخيرة عربيا

وضمن أعلى نتائج حققت في 20 سلطة محلية على مستوى البلاد، كانت هناك 5 بلدات عربية: البقيعة المكان الأوّل على مستوى البلاد، 98.7%، حرفيش في المكان الثالث 97.1%، وبيت جن في المكان السادس 96.2%، وكوكب أبو الهيجاء بالمكان الثامن على مستوى البلاد %94.5، وكسرى سميع (المكان الحادي عشر على مستوى البلاد %93.8.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الـ20 سلطة محلية في قاع القائمة وتحصيل نتائج منخفضة وجو 10 سلطات من المجتمع العربي ضمن القائمة، وهي:

جسر الزرقاء 31.5 ، وعين ماهل 32.4، وتل السبع 36.7، وشقيب السلام 38.6، واللقية 38.8، وبير المكسور 40.9 ، وواحة الصحراء 43.2، ونحف 49.8، والقسوم 50.9 ، والكسيفة 52.

بلدات عربية حصدت شهادات بجروت متفوقة

أما بما يتعلق بقائمة السلطات المحلية الحاصلة على شهادات بجروت متفوقة بالنسبة المئوية، فكانت على النحو التالي: معليا 35.8، والجش27.8 ، و كوكب أبو الهيجاء 24.7، وجث الجليل 22.

بينما قائمة بالسلطات المحلية مع نسبة متفوقين قليلة كانت بغالبيتها بلدات عربية: جسر الزرقاء0 %، والغجر0%، وواحة الصحراء 0.2%، والقسوم 0.2% ، واللقية 0.3%، وشقيب السلام 0.4% ، وتل السبع 0.5% ، وبير المكسور0.6% ، والزرازير 0.7% ، والكسيفة 0.8%، وعيلوط 0.9% ، وراهط 0.9%.

بلدات عربية تقدم طلابها لـ5 وحدات لغة إنجليزية بنسبة قليلة

وبما يخص السلطات المحلية العربية الذين تقدم طلابها لـ5 وحدات لغة إنجليزية بنسبة قليلة جدا: شقيب السلام 0.6%، وواحة الصحراء 6.3%، وتل السبع 6.9% ، وبير المكسور 8.2% ، وجسر الزرقاء 9.1% ، وعين ماهل 9.5% ، وعرعره 9.8% ، وراهط (10.4%، والقسوم 10.5% ، وبعينة نجيدات 10.9% ، وبستان المرج 12.7% ، ويافة النّاصرة 13.4%.

أما السلطات المحلية طلابها مع 5 وحدات رياضيات بنسبة عالية من المجتمع العربي بالنسبة المئوية: معليا33%.

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5 وحدات رياضيات بالبلدات العربية بنسبة قليلة جدا

ولوحظ ارتفاع عدد السلطات المحلية طلابها مع 5 وحدات رياضيات بنسبة قليلة من المجتمع العربي، أبرزها: عيلوط 0%، وبير المكسور0.6% ، وجسر الزرقاء 1.2% ، تل السبع 1.2%، والزرازير 2.6%، وراهط 2.9% ، ولقية 3.6% وواحة الصحراء 3.6% ، وبسمة 3.8%، والقسوم 3.8%.

ارتفاع بعدد دفاتر الامتحانات الملغية

وتواصل بلدات عربية تسجيل ارتفاعا بعدد الامتحانات الملغية بسبب الغش، والسلطات المحلية مع دفاتر بجروت ملغية بنسبة عالية: عرعرة النقب 6.9% ، وحوره 6.8% ، ونحف 6.7%، وكسيفه 6% ، وبعنة 5.8%، والطيرة 5.5%، وطوبا زنغرية 5.5%، وجسر الزرقاء 4.7%، وشقيب السلام 4.2% ، وكفر قاسم 3.9%، و جلجولية 3.7%، وكعبية طباش 3.6%، وشبلي أم الغنم 5.6%، وجت 3.5%، والقسوم 3.5%، عرعرة 3.4%، و دير الأسد 3.3%، وجديدة مكر 3.2% ، اللقية 3.1%.

أما بما يتعلق في التعليم التكنولوجي، فأعلى سلطات محلية حصل طلابها على شهادات تأهيل تكنولوجية بالنسبة المئوية: حرفيش97.7، وكوكب96.8، وزيمر96.6 ، ومسعدة 96.4 ، وعسفيا91.7، ويافة النّاصرة86.6، وكسرى سميع86.4.

بينما السلطات المحلية العربية التي حصل طلابها على أقل نسبة من شهادات تأهيل تكنولوجية:

بعينة نجيدات 0% ، وعيلبون 0% ، وشعب 0%، والبطوف 14.9%، وتل السبع16.7%، وبسمة 22.4%، وأبو غوش26.3%، وأكسال27.4% ، وحورة29.1%، ونحف 31% ، والرينة 31% ، واللقية31.1%.

أعلى نسبة تسرب في البلدات العربية

وبما يتعلق بالتسرب، فقد سجلت أعلى نسبة تسرب الطلاب بالنسبة المئوية: واحة الصحراء6.7، وشقيب السلام 6.1، وجسر الزرقاء5 ، والقسوم 4.8، وراهط 3.4، وعيلوط 2.9 ، و شعب2.5، ودير حنا 2.5، وتل السبع2.3 ، وكسيفة2.1، واللقية2.

وهناك بلدات عربية سجلت نسبة تسرب صفر وهي: طرعان، ومعيليا، وساجور، والبعقية، وشلبي أم الغن، والزارزير، ويانوج جث، وبسمة.

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