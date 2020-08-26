صحيفة: الإمارات تؤمن أن أولى مقومات تمكين الكادر البشري والاستثمار فيه هي التعليم

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تؤمن أن أولى مقومات تمكين الكادر البشري والاستثمار فيه هي التعليم، الذي يأتي في صدارة الأولويات والخطط الاستراتيجية التي يتم العمل عليها، والهادفة إلى تسليح الكوادر البشرية بجميع أنواع العلوم، حيث يعتبر التعليم في الإمارات من أهم ثوابت الحياة والتوجه نحو المستقبل، ويهدف إلى إيجاد أجيال تكون عصب التنمية بطاقاتها وإمكاناتها وتواصل المسيرة حاضراً ومستقبلاً، ولذلك تحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مقومات العملية التعليمية لتكون وفق أرقى المعايير المتبعة التي تحقق الأهداف المرجوة منها، إيماناً منها أن امتلاك أبناء الوطن للعلوم هو أهم محركات الانطلاق نحو المستقبل المشرق ليكون امتداداً للحاضر المزدهر الذي ينعم به الجميع في الإمارات.. ومن هنا حظيت العملية التعليمية بكل الاهتمام اللازم وتم تدعيمها بكل الخطط والمبادرات الكفيلة بأن تكون في مستوى الطموحات التي ترتكز عليها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء أنه خلال جائحة "كورونا" الوبائية التي تواجه العالم، وما أحدثته من تغيير كبير في الكثير من المفاهيم وأساليب العمل في قطاعات رئيسية كثيرة، فإن ما استشرفته دولة الإمارات منذ زمن طويل، حصدته قوة مكنتها من التعامل مع الظروف الطارئة جراء الأزمة بطريقة تكفل الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين وعدم تعطل القطاعات وإنجاز الأعمال، فكان التعليم عن بعد من ثمار الاستشراف المبكر للمستقبل والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة وأدواتها ومقوماتها وتسخيرها بالشكل المناسب الذي يكفل أن تستمر العملية التعليمية في مختلف الظروف والأحول، فضلاً عن المرونة الإدارية في التعامل التي تُسابق الزمن وتتكيف مع مستجداته منذ بدء الأزمة ورغم الظرف الاستثنائي فقد تم العام الدراسي المنصرم على أكمل وجه، واليوم يتم الاستعداد لعام جديد تعمل من خلاله القيادة الرشيدة لضمان ألا يتأثر الطلبة وتستمر العملية التعليمية بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية "الأسرة والجهاز التعليمي"، مع ضمان صحة الطلبة والكوادر التعليمية عبر اتباع أعلى درجات الوقاية الاحترازية.

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وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أكد الثقة بالقدرة على إدارة العملية برمتها بقول سموه خلال الاطلاع على الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2020-2021: " نثق بقدرة مؤسساتنا التربوية وكوادرنا المؤهلة على إدارة ملف التعليم"، وأضاف سموه: " التطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد.. والمسؤولية بين المدرسة والبيت"، وأكد سموه الحرص التام على ضمان سلامة أكثر من مليون طالب في مختلف إمارات الدولة بالقول: "مهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي أعلى معايير السلامة وتضمن التعليم النوعي".

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بقولها : " ندرك أننا في وطن يمتلك كل مقومات القوة والريادة وما يلزم لنواصل مسيرتنا مهما كانت التحديات والظروف الطارئة، فالوطن الذي قام على استشراف المستقبل والاستعداد له، ويمتلك كل المقومات في الإدارة على المستويات كافة سينجح وينتصر ويتقدم ويقدم للعالم أجمع النموذج على أن مواجهة التحديات اختصاص أبناء الإمارات، وكذلك تحويلها إلى فرص والبناء عليها من ثوابت التطور الذي تعيشه الدولة على جميع الصعد، وإيماننا راسخ أن تأهيل وتعليم حملة رايات الغد ماضٍ بكل ثقة وأنه سيحقق الغاية المرجوة منه دائماً وأبداً