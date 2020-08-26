شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى بالدريهمي جنوب الحديدة باليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 ردَّت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استَهدفت القُرى السكنية ومزارع المواطنِينَ في مديرية الدُّريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري: إن القوات المشتركة حدَّدت مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية، وقامت بالرد عليها بالسلاح المناسب محقِّقة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأخمدتها. وأضافت المصادر أن ضربات القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى وكبّدتهم خسائر فادحة. Advertisements وتواصِل القوات المشتركة تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأُممية واستِهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنِينَ في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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