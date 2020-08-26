اليونان تنتقد تحركات تركيا بالمتوسط وتصفها بـ"الإستفزازية"

الأربعاء 26 أغسطس 2020

انتقدت اليونان، الثلاثاء، مجددا التحركات التركية التي وصفتها بـ"الاستفزازية" في البحر المتوسط، وانتهاك سيادة الدول المجاورة.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن تركيا تحاول تنفيذ مخططات توسعية على حساب جيرانها للهيمنة على البحر المتوسط وثرواته.

كما طالبت اليونان بضرورة التصدي للأطماع التركية في المتوسط، وتصعيد مماثل في رد الفعل الأوروبي.

وفيما يخص معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، أكد وزير الخارجية اليوناني، أن رد فعل تركيا على معاهدة السلام يتعارض مع جهود دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والأمن والتعاون.

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وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

و بحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، مع نظيره اليوناني، الاستفزازات التركية شرقي البحر المتوسط.

ووفق بيان للخارجية القبرصية فإن الاتصال تناول "الاستفزازات التركية وكذلك زيارة وزير الخارجية الألماني (هايكو ماس) إلى اليونان اليوم ثم تركيا ضمن مبادرة برلين لتهدئة الأجواء".

وأكد وزير الخارجية القبرصي أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة تحركاتها شرق المتوسط؛ ووصف كريستودوليديس الاستفزازات التركية بـ"غير القانونية".