- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يشيد بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية الإماراتية حول العالم والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 أغسطس 2020
أشادت " جمعية الإحسان الخيرية " بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات حول العالم من أجل الوقوف إلى جانب الأشقاء و الأصدقاء في محنهم .
و قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام في كلمة له إن هذا اليوم يشكل احتفالية عالمية بأولئك الذين يسعون لخدمة الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه و عرقه تعزيزا للإخاء و الترابط بين أبناء المجتمعات و تأكيدا لنهج التلاحم و التكافل الذي آمنت به دولة الإمارات منذ تأسيسها ورسخته في نفوس أبنائها من المواطنين و المقيمين على حد سواء.
و أشاد الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي بخط الدفاع الأول من الأطباء و أفراد الطواقم الطبية والمتطوعين في دولة الإمارات و العالم الذين يبذلون جهدهم لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" ومجابهة الأخطار بكل شجاعة و إخلاص للمساهمة في القضاء على هذا الوباء وضمان عدم تفشيه وانتشاره .
كانت هذه تفاصيل خبر النعيمي يشيد بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية الإماراتية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.