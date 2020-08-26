شكرا لقرائتكم خبر عن دولة العطاء.. مواقف إنسانية خالدة للإمارات لن تمحى من صفحات التاريخ والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 مواقف إنسانية خالدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن تمحى من صفحات التاريخ، تلك الأيادي البيضاء التي مُدت لكل أنحاء الأرض، لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، حيث تنوعت الجهود بين مساعدات طبية وغذائية، ونقل رعايا دول من الإمارات إلى موطنهم، ولم شمل أسر تقطعت بهم السبل بعد توقف المطارات، والقائمة تطول.

Advertisements منذ بداية تفشي جائحة كورونا أعلنت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس، وساعدت نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، وطوال الأشهر الماضية أصبحت دولة الإمارات، أكبر مزود للمساعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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