شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس بالهند 3 ملايين و 234 ألف و 474 .
ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1059 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 59 ألف و 449 حالة.
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