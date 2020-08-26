شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 67 ألف و 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس بالهند 3 ملايين و 234 ألف و 474 . ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1059 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 59 ألف و 449 حالة.

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