الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 09:08 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الوطني الليبي، رفع درجة الاستعداد القصوى على محور سرت الجفرة، وذلك بعدما حشدت مليشيات ومرتزقة موالون لتركيا قواتهم في تلك المنطقة.
وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الإثنين، عن رصد تحركات لسفن تركية نحو مدينة سرت.
وقال المسماري، إن مبادرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لوقف إطلاق النار في ليبيا، تضليل للرأي العام المحلي والدولي، وللتغطية على نواياهم الحقيقية للوضع في ليبيا.
وأكد رصدنا تحركات لآليات عسكرية تركية، ومليشيات الوفاق تجهز لعملية عسكرية ضد الجيش الليبي في سرت.
وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل حذر من خطورة التصعيد حول مدينتي سرت والجفرة، من جانب مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، الموالية لتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد القصوى في سرت والجفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.