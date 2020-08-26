الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/26 08:00 ص بتوقيت أبوظبي
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق نار من لبنان تجاه جنوده.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: إن "قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، وأطلقت قنابل ضوئية وقذائف دخانية وذخيرة حية، بعد إطلاق النار من الجانب اللبناني للحدود".
وأضاف: "ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر مواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية".
ويأتي ذلك بعدما أغلق الجيش الإسرائيلي بعض الطرق في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل عبر الحدود.
وقال الجيش، في بيان، إن "هناك حادثا أمنيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتم إغلاق بعض الطرقات".
ولفت إلى أن" التفاصيل قيد الفحص"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشتبه بوجود عملية تسلل عبر الحدود".
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل إضاءة في المنطقة الحدودية للمساعدة في عملية البحث".
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى القاعدة العسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان .
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله على حدود لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.