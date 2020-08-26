إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله على حدود لبنان

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق نار من لبنان تجاه جنوده.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: إن "قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، وأطلقت قنابل ضوئية وقذائف دخانية وذخيرة حية، بعد إطلاق النار من الجانب اللبناني للحدود".

وأضاف: "ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر مواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية".

ويأتي ذلك بعدما أغلق الجيش الإسرائيلي بعض الطرق في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل عبر الحدود.

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وقال الجيش، في بيان، إن "هناك حادثا أمنيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتم إغلاق بعض الطرقات".

ولفت إلى أن" التفاصيل قيد الفحص"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشتبه بوجود عملية تسلل عبر الحدود".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل إضاءة في المنطقة الحدودية للمساعدة في عملية البحث".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى القاعدة العسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان .