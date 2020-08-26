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وفاة معارض تركي في سجون أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

وفاة معارض تركي في سجون أردوغان

متابعات_ الخليج 365

فقد أحد سجناء الرأي في تركيا حياته داخل السجن، بعد تعنت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضه الإفراج عنه، إلا بعدما تدهورت صحته جراء إصابته بسرطان المعدة.

 

وبحسب الموقع الإخباري التركي "تي 724"، فقد توفي الكاتب الصحفي فاتح ترزي أوغلو، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن مصابًا بسرطان المعدة في مرحلة متقدمة.

 

ووفق المصدر، فقد ثبت أن ترزي أوغلو أصيب بسرطان المعدة داخل السجن، ورغم ذلك رفضت السلطات الإفراج الصحي عنه لمدة طويلة، ولم يحدث هذا إلا في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري بسبب تدهور حالته الصحية.

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التقارير الطبية أثبتت أن ترزي أوغلو مصاب بالسرطان من المرحلة الرابعة، مما استدعى نقله إلى المستشفى ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

 

واعتقل ترزي أوغلو داخل سجن سيليفري بمدينة إسطنبول لمدة 21 شهرًا، في حبس انفرادي، ومع تدهور حالته الصحية استمر في القيء لمدة 50 يومًا متواصلة، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله إلى المستشفى، بالرغم من تأكيد الأطباء أن حالته الصحية ستجعله لا يعيش أكثر من عام كامل في أحسن تقدير. 

 

وقبل أيام، وعلى نفس الشاكلة، لقي كاتب تركي حتفه بعد تدهور حالته الصحية عقب خروجه من السجن الذي أصيب فيه بسرطان البنكرياس خلال اعتقاله لمدة عامين ونصف العام، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله جولن.

 

وقبل وفاته تعرض الكاتب الصحفي مولود أوزطاش، بحسب ابنته بشرى، للعجز عن الكلام تمامًا بسبب إصابته بسرطان البنكرياس. 

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