النعيمي يشيد بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية الإماراتية حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت " جمعية الإحسان الخيرية " بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات حول العالم من أجل الوقوف إلى جانب الأشقاء و الأصدقاء في محنهم .

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و قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام في كلمة له إن هذا اليوم يشكل احتفالية عالمية بأولئك الذين يسعون لخدمة الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه و عرقه تعزيزا للإخاء و الترابط بين أبناء المجتمعات و تأكيدا لنهج التلاحم و التكافل الذي آمنت به دولة الإمارات منذ تأسيسها ورسخته في نفوس أبنائها من المواطنين و المقيمين على حد سواء.

و أشاد الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي بخط الدفاع الأول من الأطباء و أفراد الطواقم الطبية والمتطوعين في دولة الإمارات و العالم الذين يبذلون جهدهم لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" ومجابهة الأخطار بكل شجاعة و إخلاص للمساهمة في القضاء على هذا الوباء وضمان عدم تفشيه وانتشاره .