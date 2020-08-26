شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقطع صوتي لقيادي من مرتزقة أردوغان يتحدث عن تجارة الرقيق في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تداول نشطاء على شبكة تويتر فيديو جراف يتضمن مقطعا صوتيا لأحد قادة المليشيات والمرتزقة المبعوثين بواسطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتحدث فيه عن تجارة الرقيق واستعداده لإرسال ليبيات للتجارة فيهن، حيث تم اعتبار هذا المقطع دليلا على فشل حكومة السراج فى حماية الليبيات.

Advertisements وأشار الفيديوجراف إلى إنه فى ظل جرائم مليشيات الوفاق بحق الليبيات، ظهرت دعوات نسائية لدعم تحركات الجيش الوطنى بقيادة اللواء خليفة حفتر نظرا لأن مدن غرب ليبيا تعيش حالة من الانفلات الأمنى والتمزق الاجتماعى. ولفت إلى أن انتشار المليشيات أضر بشكل مجحف بحقوق الليبيات يتعرضن الخطف والاغتصاب والاحتجاز التعسفى دون رقيب. وأكد الفيديوجراف أن حكومة فايز السراج فشلت فى حماية النساء والفتيات، وذكر أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان طالبت بتعزيز سيادة القانون فى طرابلس و أكدت ان الشعب الليبى بات فى حاجة الى مؤسسات قوية ودعت المؤسسات الامنية والقضائية الى تحمل مسؤوليتها.

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