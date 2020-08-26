بـ «مروحيات حربية» .. إسرائيل تقصف لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن طائراته قصفت مواقع لحزب الله في لبنان بعد تعرض قوات إسرائيلية لإطلاق نار.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت نقاط مراقبة تابعة لحزب الله اللبناني ردا على إطلاق نار استهدف قواتها ليلا.
وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنه "خلال نشاط عملاني في شمال إسرائيل ليل أمس، تم استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار.
وتابع : لقد ردينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود"، وفقا لفرانس برس.
أفيخاري أدرعي
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي قال في تغريدة له: "أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية. حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها.
وقال مراسلو سكاي نيوز عربية أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط للمنطقة وطلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية "التوقف عن مزاولة أي نشاط خارج" منازلهم والعودة حالا إليها وملازمتها و"الاستعداد لإيجاد ملاذ آمن إذا ما اقتضت الحاجة ذلك".
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