شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة الرسوم الخاصة ببيان أسماء الناخبين فى أى دائرة انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة رقم 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 140 لسنة 2020 رسم قدره 500 جنيها مصريا لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم يريد أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها بما يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها.

وجاء نص المادة رقم 18 من قانون رقم 140 لسنة 2020 كما يلى:

"يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه وتسلم هذه الوسيلة الالكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم".