محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
انتقد المدعي العام لولاية كنتاكي الأمريكية، دانيال كاميرون ، وهو أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصبا قانونيا كبيرا في تلك الولاية، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.
وقال كاميرون خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "أنا أسود ولسنا جميعا متشابهين، يا سيدي. إنني لست مقيدا بسلاسل وعقلي ملكي ولا يمكنكم أن تقولوا لي كيف أصوت بسبب لون بشرتي".
وكان بايدن عرّض نفسه لحالة من الجدل في وقت سابق عندما أشار إلى أنه يعتقد أن أي أمريكي من أصول أفريقية قام بالتصويت لترامب هو ليس أسودا.
وجاءت تصريحات كاميرون تزامنا مع هجوم مستمر على الديمقراطيين، زاعمين أنهم يسعون لفرض التوافق الأيديولوجي. وقال كاميرون: "إن سياسات الهوية والإلغاء وحكم الغوغاء ليست مقبولة لي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول من أصل أفريقي مهاجما بايدن: عقلي ملكي ولست مقيدا بسلاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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