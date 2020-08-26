إريك ترامب: والدي سوف يرسل الأمريكيين إلى المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أثنى إريك ترامب على والده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري، قائلا إن الرئيس سيحيي "روح" الولايات المتحدة.

وأضاف: "قريبا تحت قيادة والدي، سيتم إرسال الأمريكيين إلى المريخ".

ويقود دونالد ترامب برنامجا فضائيا أمريكيا متجددا، على الصعيدين المدني و العسكري. وتعمل إدارة الطيران والفضاء (ناسا) على إعادة رواد الفضاء إلى القمر ثم الذهاب إلى المريخ.