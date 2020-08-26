الليرة التركية تسجل إنهياراً جديداً وتدخل النفق المظلم

سجلت الليرة التركية امس مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.4035 مقابل الدولار الأمريكي، في إشارة خطيرة على ما ينتظر اقتصاد البلاد في الأيام المقبلة.

والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس/ آب.

وهبطت الليرة أكثر من 0.3% إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وتراجعت الليرة اليوم بعد تعرضها لمزيد من الضغوط، في ظل زيادة التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، وهو ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات.

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وخلال السنوات الماضية قادت السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان العملة المحلية لانهيار كبير، ففي يناير/كانون الثاني 2016 سجلت الليرة 2.92 مقابل الدولار.

ومنذ هذه اللحظة بدأت رحلة الانهيار التاريخي على يد أردوغان، عندما سجلت الليرة في مطلع عام 2017 نحو 3.52 مقابل الدولار.

وفي يناير/كانون الثاني 208 سجلت الليرة 3.80 مقابل الدولار، ومنذ هذه اللحظة ازداد تدهور العملة المحلية في تركيا حيث هوت في مطلع 2019 إلى 5.33 مقابل الدولار.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، سجلت العملة التركية 5.97 مقابل الدولار.

وتواصل العملة التركية حالة الانهيار التي تعيشها منذ سنوات في ظل إصرار البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين وتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مخالفا بذلك توقعات المراقبين والمحللين والخبراء

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