قفزة قياسية بإصابات كورونا اليومية في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

سجلت تركيا 1502 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، حسب بيانات وزارة الصحة ، وتمثل هذه الحصيلة قفزة بإصابات كورونا في البلاد مما حدا بالسلطات إلى حظر بعض الاحتفالات في 14 إقليما.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن 24 شخصا آخرين توفوا بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة. وطبقا للإحصاء الإجمالي الرسمي أصيب بالمرض في تركيا أكثر من 261 ألف شخص.

وكانت حالات الإصابة الجديدة قد وصلت إلى هذا المستوى يوم 15 يونيو حزيران عندما سجلت البلاد 1592 حالة إصابة بعد أسبوعين من قيام السلطات برفع الإغلاق الجزئي الذي كانت تطبقه.

باباجان يعلن إصابته

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الأسبق وزعيم حزب (ديفا) المعارض علي باباجان إن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا لكنه بصحة جيدة، ليصبح بذلك أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس.

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باباجان (53 عاما) والذي شغل من قبل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، استقال من حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في يوليو من العام الماضي بسبب “اختلافات عميقة” بشأن توجه الحزب الذي ساهم في تأسيسه. وفي مارس شكل حزبه السياسي المنافس.

وقال باباجان على تويتر “علمت للتو أن نتيجة فحصي للكشف عن كوفيد-19 جاءت إيجابية. أحمد الله، أنا في حالة جيدة حاليا. أطبائي قالوا إني أحتاج للبقاء بالعزل مع أسرتي لبعض الوقت. سأواصل عملي من المنزل بمشيئة الله”.

وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.

وأصيب أكثر من 261 ألفا بالفيروس في تركيا بحسب الإحصاءات الرسمية فيما توفي 6193 شخصا.

وحذرت الحكومة المواطنين من تزايد الحالات وبادرت بحظر بعض المناسبات في 14 إقليما بينهم العاصمة أنقرة.