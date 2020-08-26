بومبيو يصل البحرين لبحث مواجهة “خطر إيران”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، قادما من السودان في إطار جولته بالشرق الأوسط .

وتأتي جولة بومبيو بالشرق الأوسط التي تستمر خمسة أيام في أعقاب معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقال بومبيو على تويتر “سعيد لوصولي إلى الخليج اليوم … نحتاج إلى اتحاد الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام ورخاء دائمين”.

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وأشار إلى أنه من الضروري اغتنام زخم المعاهدة الإسرائيلية الإماراتية التي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس.

وكان بومبيو وصل المنامة قادما من السوادان أجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”.

ووصل بومبيو، الثلاثاء، العاصمة السودانية، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وكان قد بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بالقول: إن العمل جار من أجل أن يصبح الشرق الأوسط “منطقة أكثر استقراراً، وأن نبني علاقات اقتصادية، ونؤمن فرصاً للابتكار، والآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا إيجاد كل الفرص لتحقيق ذلك.”