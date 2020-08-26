هيلاري كلينتون تتوقع أن تكون نتائج الانتخابات القادمة “متقاربة جداً”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

توقعت هيلاري كلينتون أن يصل التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الى مستويات غير مسبوقة ، داعية مرشح الحزب الديمقراطي حو بايدن إلى عدم الإقرار بالهزيمة الى أن يتم الانتهاء من فرز جميع الأصوات

وقالت كلينتون أن الانتخابات المقبلة التي من المحتمل أن تكون نتيجتها متقاربة جداً ،وأنّ على بايدن أن يُحجم عن الإقرار بالهزيمة في البداية.

وكانت هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، التي خسرت عام 2016 أمام دونالد ترامب .

وقالت كلينتون في مقابلة مع برنامج “ذا سيركس” على قناة شوتايم إنه يجب على “جو بايدن أن لا يقرّ بالهزيمة تحت اي ظرف لأني أظن أنّ العملية سوف تطول، وبالتالي أعتقد أنه سيفوز في حال لم نتراجع قيد أنملة وإذا كان تركيزنا وصلابتنا بمستوى الطرف الآخر”.

وكلينتون، التي فازت بالتصويت الشعبي بفارق نحو ثلاثة ملايين صوت عن ترامب لكنّها خسرت أمامه في إحصاء المجمّعات الانتخابية، أشارت إلى أنّ الجمهوريين يأملون في الحصول على النتيجة التي يسعون إليها من خلال التصويت الشخصي خلال اليوم الانتخابي، وليس بالضرورة انتظار فرز أصوات متأخرة عبر البريد.

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وتأتي تعليقات كلينتون بعد تحذيرات من الجانبين بأن النتيجة قد لا تُعرف مساء الثالث من نوفمبر.

وقالت إنّ أمام الجمهوريين “عدة سيناريوهات يتطلعون إليها، أحدها العبث بأصوات الغائبين”.

وأضافت “هم يعتقدون أنّ هذا الأمر قد يساعدهم في الحصول على هامش ضيّق في أصوات المجمّعات الانتخابية في يوم الانتخاب”.

وقالت “يجب أن تكون لدينا فرقنا الخاصة لمواجهة قوة التخويف الذي سيمارسه الجمهوريون وترامب خارج مراكز الاقتراع”.

ومن المتوقّع أن يقترع الأميركيون بأعداد هائلة عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ ترامب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني من ضائقة مالية، مشيراً الى أنّ هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع.