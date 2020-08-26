- 1/2
- 2/2
جثة الجندي لدى وصولها الأراضي التركية
لقي جندي تركي مصرعه ، في العاصمة الليبية طرابس ، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اتركية .
ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر نعيا للجندي الذي يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.
وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.
ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: “تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020.”
وترفض دول الجوار والولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل التركي في ليبيا، عبر نقل آلاف المرتزقة المتطرفين من سوريا إلى طرابلس، ونشر جنود وأسلحة تركية في هذا البلد، ضمن مساعي أنقرة لتثبيت نفوذ لها في البلد الغارق في الفوضى.
وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، كما قامت بنقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والجماعات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.