تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

لقي جندي تركي مصرعه ، في العاصمة الليبية طرابس ، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اتركية .

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر نعيا للجندي الذي يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.

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ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: “تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020.”

وترفض دول الجوار والولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل التركي في ليبيا، عبر نقل آلاف المرتزقة المتطرفين من سوريا إلى طرابلس، ونشر جنود وأسلحة تركية في هذا البلد، ضمن مساعي أنقرة لتثبيت نفوذ لها في البلد الغارق في الفوضى.

وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، كما قامت بنقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والجماعات الإرهابية.