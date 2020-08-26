غارات إسرائيلية على مواقع لحماس بغزة وحزب الله في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ، ليل الثلاثاء الأربعاء، غارات على عدة مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات الإسرائيلية ، كما قصف مواقع لميليشيا حزب الله على الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي ، في تغريدة على حسابه على تويتر،: أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية. حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها

وحول القصف على مواقع حماس، قال أدرعي إن الجيش “يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها.”

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وفرضت إسرائيل مؤخرا سلسلة من العقوبات على القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة، تضمنت إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى القطاع.

غارات يومية وبالونات

ومنذ 11 يومًا تشن قوات الاحتلال غارات في ساعات الليل أو الفجر، على مواقع للفصائل وأخرى مدنية، وتدعي أنها تأتي ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة.

واستأنف الناشطون الفلسطينيون إطلاق البالونات في الأيام الماضية؛ احتجاجًا على عدم التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار، وهو الأمر الذي جابهته إسرائيل بالمزيد من الإجراءات العقابية، وتشديد الحصار، إلى جانب الغارات.