شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات على لقاح استرالي ضد «كورونا» تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية والان نبدء بالتفاصيل
وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل ان النتائج التي سجلها الفريق البحثي تشير الى ان جرعتين من اللقاح تؤديان عملا جيدا بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.
يشار ان هذه النتائج نشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطوروا اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي احرزوه.
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