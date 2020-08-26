شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات على لقاح استرالي ضد «كورونا» تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية والان نبدء بالتفاصيل

اثبتت اختبارات اجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الاسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية حيث قدم اللقاح مستويات مناعة افضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم. واظهرت الاختبارات انه وبعد جرعتين من اللقاح التي تعول عليه استراليا فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئر "الهامستر".

وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل ان النتائج التي سجلها الفريق البحثي تشير الى ان جرعتين من اللقاح تؤديان عملا جيدا بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.

يشار ان هذه النتائج نشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطوروا اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي احرزوه.