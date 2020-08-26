شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية فيكتوريا ... 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الأربعاء 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وكانت الولاية قد سجلت أمس الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية فيكتوريا ... 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.