شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية فيكتوريا ... 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الأربعاء 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الولاية قد سجلت أمس الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.