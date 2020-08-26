شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.