بن بريك: تعليق "الانتقالي الجنوبي" المشاورات إجراء لابد منه

أكد هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن تعليق المشاركة بالمشاورات الجارية لتنفيذ "اتفاق الرياض"، إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع الاتفاق.



قال هاني بن بريك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تعليق المفاوضات موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف بن بريك:" من هنا نجدد كامل الالتزام بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، تعليق مشاركته بالمشاورات الجارية لتنفيذ "اتفاق الرياض" مع الحكومة اليمنية، برعاية المملكة العربية السعودية.

Advertisements

وعزا المجلس، في رسالته، تعليق مشاركته إلى استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال إن هذه القوات نفذت أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح من القوات المسلحة الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار 22 يونيو/حزيران 2020.

كما أشار المجلس إلى أنه علق مشاركته بسبب استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.