شكرا لقرائتكم خبر عن 108 مليارات جنيه زيادة فى الحصيلة الضريبية للعام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021، خطوة جيدة تساعد في توفير الوقت والجهد، صحيح أنها لن تؤثر بشكل كامل على الحصيلة الضريبية خاصة وأن الأمر يتعلق بالتحول من الإقرار الضريبى الورقى إلى الإقرار الالكترونى إلا أنه يساعد في تسريع وتيرة عمل مصلحة الضرائب.

وقال العربى لــ"الخليج 365"، إن الحصيلة الضريبية في مصر تمثل 75% من جملة إيرادات الموازنة العامة كما أنه من المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالى 2020/2021 لتزيد عن 900 مليار جنيه لافتا إلى أن التحول الرقمى أمر مفيد للغاية كما أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستتابع آليات تنفيذ التحول الرقمى داخل مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفائدة الحقيقية من الحصول على إقرارات ضريبية الكترونية تتمثل في قدرة مصلحة الضرائب على تشغيل ومراجعة وتسريع اختيار العينة والفحص في النظام الضريبى مما يلقى بظلاله على أداء عمل المؤسسة ككل.

وأعلنت مصلحة الضرائب، الإثنين، عن إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021، فيما تستهدف وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة 108.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.6%، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021،وتصل بذلك قيمة الضرائب المتوقعة خلال العام المقبل إلى 74.9% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة المتوقع أن تسجل 1.289 تريليون.