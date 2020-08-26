شوقي: الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، موعدًا لشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن كل ما يجرى تداوله عبر المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة.​