ترامب يعفو عن مجرم سابق خلال مؤتمر الحزب الجمهوري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صلاحيات منصبه وسط المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، للصفح عن مجرم سابق يساعد الآن المدانين على الانتقال من السجن إلى الحياة في الخارج.

وتم الصفح عن جون بوندر خلال مقطع فيديو مسجل سلفا تم عرضه قبيل بدء الليلة الثانية للمؤتمر. وأثار استخدام الصلاحيات الرئاسية خلال حدث سياسي حزبي الدهشة.

وسبق أن التقى ترامب مع بوندر وشارك في فعالية استضافتها منظمته المعروفة باسم "أمل لأجل السجناء".

ويسعى الجمهوريون لتصوير أنفسهم على أنهم حزب إصلاح العدالة الجنائية ومنح الفرص الثانية.